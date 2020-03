Covid-19

O Estádio Municipal de Leiria passa a ser utilizado a partir de terça-feira para rastreio à infeção pelo novo coronavírus aos utentes referenciados como casos suspeitos e que sejam encaminhados para realização de testes, informou hoje a Câmara.

A Área Dedicada covid-19 situa-se na pista do estádio (entrada porta 2) e funciona entre as 08:00 e as 20:00, numa tenda de campanha.

O espaço permite fazer o rastreio a casos suspeitos de covid-19, a pessoas que tenham sido encaminhadas pelos centros e extensões de saúde.