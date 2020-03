Covid-19

O presidente da Federação Distrital do PS/Porto e vereador na Câmara do Porto considerou hoje "infeliz e completamente despropositada" a ideia de um cerco sanitário à cidade para combater a infeção de Covid-19.

"A ideia de criar um cerco medieval à cidade revela um total desconhecimento da vida da região. Só no Hospital de São João, três quartos dos profissionais vêm de fora do Porto e uma percentagem significativa de fora da Área Metropolitana. Isso, só por si, revela que esse alegado cerco sugerido pela Direção-Geral da Saúde iria criar muitos mais problemas do que ajudar ao esforço contra a propagação do vírus", alertou Manuel Pizarro, também médico e eurodeputado, em declarações à Lusa.

Para o vereador socialista, "a cidade do Porto funciona, em relação a diversos serviços essenciais, com uma interdependência tal dos municípios vizinhos, da Área Metropolitana do Porto (AMP) e da região que esse cerco é uma impossibilidade prática".