Covid-19

A defesa de Adailton Maturino, um ex-conselheiro do ex-Presidente da Guiné-Bissau, pediu o fim da prisão preventiva que cumpre no Brasil face à pandemia do novo coronavírus e do risco de contaminação nas cadeias daquele país.

Adailton Maturino foi preso no dia 19 de novembro de 2019, quando foi deflagrada a 1.ª fase da Operação Faroeste. O ex-conselheiro está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo informações publicadas pelos média locais, o pedido de libertação será analisado por um juiz da Vara de Execuções Penais de Brasília.