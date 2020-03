Covid-19

Especialistas em saúde defendem que as medidas de contenção têm de ser prolongadas, sob pena de haver uma explosão de novos casos, opiniões defendidas a dois dias da decisão política sobre o prolongamento ou não do estado de emergência.

Esta semana haverá uma decisão sobre o prolongamento ou não do estado de emergência, em vigor desde 19 de março e até ao dia 02 de abril, para conter a propagação do coronavírus responsável pela pandemia covid-19, a qual resultará da audição de especialistas, sobre a evolução do processo.

Ouvido pela agência Lusa, o médico pneumologista e representante da Ordem dos Médicos para as questões ligadas ao coronavírus, Filipe Froes, considera que faz "todo o sentido manter este estado mais algum tempo", porque esta ainda é uma "fase muito inicial da atividade viral" e só com a manutenção das medidas é que se poderá "colher os benefícios do investimento inicial".