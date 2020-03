Covid-19

A Direção-Geral das Artes vai manter todos os pagamentos celebrados com as estruturas, no âmbito dos concursos, e não pedirá reembolso dos apoios concedidos por atividade não realizada no âmbito da pandemia da Covid-19, anunciou hoje aquele organismo.

Num comunicado hoje divulgado, a Direção-Geral das Artes (DGArtes) garante que "mantém todos os pagamentos previstos nos contratos celebrados com as entidades beneficiárias", e que "não irá solicitar a restituição do apoio concedido por atividade não realizada entre os dias 28 de fevereiro de 2020 e o 90.º dia útil seguinte ao fim do estado de emergência".

A DGArtes recorda que, tal como já tinha sido anunciado pela tutela, "as entidades beneficiárias deverão procurar reagendar a atividade não realizada no período acima referido no prazo de um ano a contar da data inicialmente prevista, segundo as regras da boa-fé".