Covid-19

Lisboa, 30 mar 2020 (Lusa) -- As medidas extraordinárias de apoio, avançadas no âmbito do programa Portugal 2020, perante a covid-19, vão ter um impacto global, para empresas e outros beneficiários, de 776 milhões de euros, montante que vai permanecer na economia portuguesa.

"O impacto, naquilo que se refere às empresas é de 475 milhões de euros [...], a que se juntam 301 milhões de euros para outros beneficiários, somando um total de 776 milhões de euros, que vão continuar na economia", avançou o secretário de Estado do Planeamento, em declarações à Lusa.

Conforme explicou José Gomes Mendes, em causa estão um conjunto de medidas para dar resposta à pandemia, como a promoção do pagamento das despesas em trânsito, "encurtando a cadeia de verificação" até ao reembolso.