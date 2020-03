Covid-19

O PCP do Porto disse hoje desconhecer quaisquer "razões científicas ou técnicas que justifiquem a implementação de um cerco sanitário na cidade devido à Covid-19, alertando que tal podia causar "mais problemas", nomeadamente nos dois hospitais centrais.

"Não é pública qualquer razão que sustente o cerco, do ponto de vista técnico ou científico. Há medidas implementadas e é nelas que se devem concentrar as atenções, em vez de estar, de dia para dia, a procurar novas medidas, feitos baratas tontas", disse à Lusa Jaime Toga, da Direção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP.

Alertando que o "aumento do número de infetados com Covid-19 é proporcional ao aumento de testes realizados", o responsável comentava as afirmações da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sobre o facto de estar a ser equacionada a imposição de uma cerca sanitária na região do Porto, algo que a autarquia recusa, considerando "absurdo" e "inútil".