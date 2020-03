Covid-19

A Câmara Municipal de Soure anunciou hoje que está a constituir uma bolsa de voluntariado para apoiar instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e lares afetados pela pandemia da covid-19, caso seja necessário.

"O objetivo é ter recursos humanos disponíveis face a eventuais constrangimentos que venham a verificar-se nas instituições de apoio a idosos do concelho, dotando as mesmas de meios, para que possam continuar a laborar no terreno e a prestar os seus serviços a esta população que é mais vulnerável", explicou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a Câmara de Soure, as necessidades mais prementes "são para os serviços de apoio ao domiciliário e lar, designadamente prestação de cuidados de higiene pessoal, administração de alimentação, limpeza de instalações, apoio a acamados e serviços de enfermagem".