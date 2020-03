Covid-19

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, avisou hoje que avançar com um cerco sanitário à cidade do Porto seria promover a "paralisação geral da região" e diz que é um "exagero" avançar com essa medida.

"Com este cerco [sanitário], a confirmar-se, nós iremos ter de facto uma paralisação geral desta região que a todos os títulos condenamos", declarou à Lusa Nuno Botelho, numa entrevista telefónica.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou hoje, durante uma conferência de imprensa em Lisboa, que estava a ser equacionada a medida de avançar com um cerco sanitário do Porto entre as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o Ministério da Saúde e que, provavelmente, seria hoje tomada uma "decisão nesse sentido".