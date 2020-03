Covid-19

O presidente do secretariado regional de Viseu da União das Misericórdias disse hoje à agência Lusa que as instituições estão a trabalhar juntamente com as autarquias para garantirem um espaço alternativo para pessoas infetadas nos lares com covid-19.

"Tem de haver uma capacidade ao nível local, de apoio, das entidades locais, que consiga fazer a separação daquilo que é positivo e daquilo que é negativo, do que é assintomático, mas pode ser positivo, de forma a dar resposta diferenciada nos diferentes casos", defendeu José Tomás.

Esta resposta diferenciada, explicou o também provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, passa pela "capacidade de instalações alternativas como, por exemplo, unidades hoteleiras ou de outro tipo de capacidade que tenha sido criada, neste momento, para se resolver" as questões relacionadas com a pandemia.