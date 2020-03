Covid-19

O Presidente da República classificou hoje como um "exercício meramente especulativo" discutir soluções políticas futuras depois da crise sanitária da covid-19, considerando que há ainda "muito a fazer" para se "congeminar sobre um futuro longínquo".

No final de audiências com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação do Turismo Português, Marcelo Rebelo Sousa foi questionado se Portugal precisará de um governo de salvação nacional, depois de no domingo o líder do PSD, Rui Rio, ter dito que, após o fim da pandemia da covid-19, "o Governo que vier será de salvação nacional" - ainda que seja o mesmo - para responder aos efeitos da crise económica.

"Isso é a mesma coisa que falar nas presidenciais, é o que se chama congeminar sobre um futuro longínquo", começou por afirmar o chefe de Estado.