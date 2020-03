Covid-19

O presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Joel Azevedo, declarou hoje que não faz sentido lutar contra a pandemia da Covid-19 com "atitudes pseudo-locais e regionais" como a anunciada hipótese de um cerco sanitário na cidade do Porto.

"Não me parece que atitudes locais, pseudo-locais e regionais possam combater-se se não for feita uma escala global", declarou o presidente da Associação dos Comerciantes do Porto a propósito da eventual declaração de um cerco sanitário ao Porto.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou hoje, durante uma conferência de imprensa em Lisboa, que estava a ser equacionada a medida de avançar com um cerco sanitário do Porto entre as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o Ministério da Saúde e que, provavelmente, seria hoje tomada uma "decisão nesse sentido".