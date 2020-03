Covid-19

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, António Fonseca, apelou hoje à doação de bens alimentares e desafiou os restaurantes a reabrir cozinhas para confecionar refeições para as famílias mais carenciadas.

Face ao aumento do número de pedidos de ajuda que nas últimas semanas tem chegado àquela união de freguesias, o autarca dirigiu hoje um email a vários grupos empresariais e supermercados apelando à doação de bens.

"O vosso apoio, nomeadamente através de produtos em condições de consumo, mas que não obedecem a todas as condições de comercialização, é da maior importância neste período de crise por causa da pandemia do coronavírus", lê-se na missiva.