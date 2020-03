Covid-19

A Associação Académica de Coimbra (AAC) afirmou hoje que a pandemia de covid-19 deverá levar a perdas financeiras de "centenas de milhares de euros" nos próximos três meses.

"As perdas financeiras da AAC vão rondar as centenas de milhares de euros apenas nos três meses que se avizinham", afirma a direção-geral da AAC, num comunicado enviado à agência Lusa, salientando o impacto do adiamento da Queima das Fitas - uma das principais fontes de receita da casa.

O adiamento da Queima das Fitas, que vai realizar-se em outubro, substituindo-se à Latada, "para lá de implicar a perda de receita associada à Festa das Latas e Imposição de Insígnias", apenas poderá permitir que em 2021 haja uma distribuição de verbas provenientes do evento.