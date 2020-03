Covid-19

O Estádio Municipal de Leiria passa a ser utilizado a partir de terça-feira para atendimento a casos suspeitos do novo coronavírus, informou hoje a Câmara.

A Área Dedicada Covid-19 ao atendimento situa-se na entrada porta 2 e funciona entre as 08:00 e as 20:00, nas instalações do próprio estádio.

O espaço permite fazer o atendimento a casos suspeitos de covid-19.