Covid-19

A Associação Académica da Guarda (AAG) pediu hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior a suspensão "imediata" do pagamento das propinas, face à situação de pandemia da covid-19.

No documento enviado ao ministro Manuel Heitor, a direção da AAG pede "com toda a humildade e seriedade" que seja decretada "a suspensão imediata das propinas" no ensino superior, enquanto se mantiver a situação atual de pandemia "com graves repercussões económicas para as famílias portuguesas".

"Entendemos ser de alta justiça social a suspensão imediata desta taxa paga pelas famílias e trabalhadores-estudantes, salvaguardando a manutenção do poder de compra dos mesmos para ultrapassar esta crise excecional e cheia de incertezas", refere o presidente da direção da AAG, João Nunes, no documento a que hoje a agência Lusa teve acesso.