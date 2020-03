Covid-19

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto revelou hoje que uma oficial de justiça testou positivo à covid-19, subindo para três o número de casos confirmados no Núcleo da Maia, edifício que na semana passada esteve encerrado para desinfeção.

"Trata-se de uma oficial de justiça que ali exerce funções. É o terceiro caso comunicado no período de poucos dias", refere nota enviada à agência Lusa pelo gabinete de apoio do Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

No mesmo comunicado, este tribunal especifica que a oficial de justiça se encontra em isolamento na sua residência e que "foi solicitado a todos os contactos próximos identificados pelos serviços da Comarca que permaneçam, de imediato, em situação de isolamento e procedam à monitorização dos sintomas".