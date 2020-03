Covid-19

O Representante da República para os Açores, Pedro Catarino, manifestou hoje disponibilidade para "considerar" uma eventual proposta de limitação da entrada de passageiros na região, à semelhança do que acontece na Madeira, face à pandemia da covid-19.

Em declarações à agência Lusa, fonte do gabinete do Representante da República para os Açores referiu que, "até ao momento", não foi feito nenhum pedido do Governo dos Açores neste sentido, no âmbito dos contactos entre ambas as partes.

O desembarque de passageiros no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira, fica reduzido a uma centena de pessoas por semana, uma medida que entra em vigor às 00:00 de terça-feira, anunciou hoje o presidente do Governo Regional, que adiantou que esta medida tem a "concordância do senhor representante da República para a Região Autónoma da Madeira".