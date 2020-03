Covid-19

O número de casos de covid-19 na Madeira subiu hoje para 40, mais um do que no domingo, indicou o Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE), sublinhando que se trata de um doente na faixa etária dos 40 anos.

"Trata-se de um caso de transmissão local, [uma pessoa] que, tendo contacto com um caso confirmado na Região Autónoma da Madeira, desenvolveu sintomatologia e foi positivo", explicou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, afirmando, no entanto, que não há ainda uma "situação de transmissão ativa na comunidade".

A responsável revelou que quatro casos suspeitos aguardam o resultado laboratorial dos testes, numa altura em que as autoridades regionais de saúde já sinalizaram um total 214 casos suspeitos no arquipélago.