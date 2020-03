Covid-19

O presidente da Distrital do Porto do PSD disse hoje que a ideia de uma cerca sanitária ao concelho do Porto "não faz sentido" e questionou os critérios da DGS na escolha dos distritos onde testar os idosos.

"Para o PSD do Porto, não faz sentido absolutamente nenhum a criação de uma cerca sanitária ao concelho do Porto (...). O que está a acontecer no concelho do Porto também está a acontecer nos concelhos limítrofes, em termos daquilo que é o aumento do número de casos", defendeu Alberto Machado.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou hoje que a medida equacionada entre as autoridades de saúde regionais, as autoridades de saúde nacionais e o Ministério da Saúde "e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido".