Covid-19

A direção clínica dos três hospitais do distrito de Bragança anunciou hoje um reforço de 163 camas no âmbito do plano de contingência da pandemia de covid-19, após críticas de alguns médicos ao serviço local.

Uma carta assinada por um grupo de cinco médicos, que não querem ser identificados, tem sido divulgada pela comunicação social, que dá conta de que os mesmos se dirigem à direção da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste e outras entidades a denunciar falta de condições no edifício satélite para atendimento de doentes covid-19, instalado em Bragança.

A diretora clínica dos cuidados hospitalares, Eugénia Parreira, afirmou hoje aos jornalistas que "as notícias que saíram não correspondem à verdade" e explicou que além dos serviços já disponibilizados, o plano de contingência contempla um reforço de respostas para doentes com diferentes níveis de gravidade.