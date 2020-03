Covid-19

O concelho da Povoação, nos Açores, que tem desde domingo um cerco sanitário, conta com cinco casos confirmados da covid-19, mas a Autoridade de Saúde considera expectável que o número aumente.

"Duas delas foram as que desencadearam as cadeias de transmissão local e, dentro do grupo que detetámos, identificámos mais três casos positivos. É expectável que entre hoje e amanhã possamos vir a ter mais casos positivos, entretanto ligados a estas cadeias de transmissão. Será um aspeto positivo se não tivermos", avançou hoje o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.