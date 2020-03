Covid-19

As Juntas de Freguesia de Vila Nova de Gaia decidiram encerrar os cemitérios, decisão tomada por precaução e quando se aproximam as celebrações ligadas à Semana Santa, conforme se lê nos avisos publicados esta tarde pelas autarquias.

"Os cemitérios têm sido lugares de paz e de reduzida frequência de pessoas. No entanto, a proximidade do dia de Ramos e da Páscoa levou a uma decisão coletiva das freguesias, envolvendo o Município, no sentido de encerrar estes espaços", refere o anúncio publicado nas redes sociais por várias Juntas de Freguesia de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

A União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso acrescenta que o encerramento dos cemitérios será feito por tempo indeterminado, estando em causa "acautelar estes períodos do ano em que a frequência tende a aumentar".