Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 39 desde o início do surto do novo coronavírus.

Trata-se de uma criança de nove anos, residente em Macau, filha de um dos casos confirmados. A 18 de março regressou de Manila, Filipinas, via Hong Kong, acompanhada do pai e do irmão.

À chegada a Macau os três não apresentaram quaisquer sintomas e ficaram em quarentena domiciliária de 14 dias.