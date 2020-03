Covid-19

O Banco Mundial admitiu na segunda-feira que o crescimento da economia chinesa pode baixar drasticamente para 0,1% em 2020 e mais 11 milhões de pessoas na Ásia-Pacífico a viverem abaixo da linha da pobreza.

O Banco Mundial previu um abrandamento repentino da economia chinesa em 2020 devido ao surto da covid-19, um crescimento de 2,3% no cenário base e de 0,1% no mais negativo.

Esta é a primeira projeção do Banco Mundial após o surgimento da pandemia do novo coronavírus e contrasta com o crescimento de 6,1% na China em 2019.