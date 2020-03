Covid-19

O Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade quatro resoluções na segunda-feira, com seus 15 membros a votarem por e-mail pela primeira vez, por causa da pandemia da covid-19.

Os membros votaram para manter as tropas na região de Darfur, no Sudão, até o final de maio e a missão política da ONU na Somália até 30 de junho.

Por outro lado, estenderam o mandato do painel de especialistas da ONU que monitoriza as sanções contra a Coreia do Norte até 30 de abril de 2021, e salientaram a importância de se continuar a apoiar as operações de manutenção da paz da ONU.