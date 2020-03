Covid-19

A Argentina e o México registaram na segunda-feira um aumento de casos e de mortos causados pelo surto da covid-19.

Na Argentina verificou-se um recorde no número de casos confirmados no país, 146, elevando o total para 966. Quatro pessoas morreram, com o número de mortos a subir para 24.

Já o México superou México superou o milhar de contágios, com 1.094 casos confirmados, mais 101 em relação aos 993 de domingo. As autoridades registaram ainda mais oito mortes nas últimas 24 horas, aumentando para 28 o número de vítimas fatais.