Covid-19

Redação, 31 mar 2020 (Lusa) - As federações desportivas e o Comité Olímpico de Portugal (COP) preparam-se para pedir ao Estado um reforço do financiamento olímpico para 2021, de forma a que o desporto português não saia prejudicado em Tóquio2020.

"Estamos a trabalhar juntamente com o COP para que de alguma forma haja uma negociação com o Estado para poder haver um reforço do financiamento da preparação, uma vez que o projeto olímpico vai ser estendido mais um ano. Falta-nos negociar essa questão para 2021", disse à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix.