Actualidade

O preço do barril de Brent mantém-se hoje abaixo dos 23 dólares, com a cotação a fixar-se nos 22,66, menos 0,70% do que no fecho da sessão anterior e em níveis mínimos desde 2002.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, recuperou um pouco no mercado de futuros de Londres para os 22,79, mas permanece sob pressão da pandemia de covid-19.

Na segunda-feira, o receio persistente de uma queda da procura e da continuação da guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita provocou nova descida acentuada da cotação do barril de Brent, para entrega em maio, no mercado de futuros de Londres.