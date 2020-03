Actualidade

A economia espanhola cresceu 2,0% em 2019, menos quatro décimas do que em 2018, explicado pela procura interna mais fraca e apesar da recuperação do setor externo.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol confirmou hoje os dados que já tinha avançado em 31 de janeiro último que davam conta de um crescimento da economia com a taxa mais baixa desde 2014, quando foi de 1,4%.

A procura interna (consumo e investimento) contribuiu no ano passado para o crescimento anual em 1,5 pontos percentuais, menos 1,1 pontos do que em 2018, enquanto a procura externa (exportações e importações) contribuiu com 0,5 pontos, oito décimas acima do ano anterior.