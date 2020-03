Covid-19

Um cientista da Universidade de Coimbra (UC) defendeu hoje que "os espaços interiores com ocupação humana devem ser fortemente ventilados, exclusivamente com ar novo", para diminuir as concentrações do novo coronavírus caso haja contaminação por partículas em suspensão.

Segundo Manuel Gameiro da Silva, professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, a qualidade do ar interior é crítica e devem ser tidos alguns cuidados enquanto se mantiver a crise pandémica.

No seu entender, "não devem ser realizadas reuniões presenciais" e, "quando se planeia uma saída para locais frequentados por outras pessoas, deve-se levar máscara e, se possível, viseira".