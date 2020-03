Covid-19

A Irlanda reduziu para metade a taxa de crescimento do número de pessoas infetadas com covid-19 graças às medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades, afirmou um dos cientistas que aconselham o governo, Philip Nolan.

"As medidas que o Estado impôs e que a população realmente cumpriu muito, muito firmemente estão a ter um efeito enorme no número de casos reais que estamos a observar agora", afirmou o Presidente do Grupo Irlandês de Modelos Epidemiológicos.

Na conferência de imprensa de segunda-feira à noite, foram confirmados 295 novos casos, totalizando 2.910, dos quais 54 pessoas morreram, mais nove do que no domingo.