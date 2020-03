Covid-19

O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, declarou hoje o recolher obrigatório no país, reforçando as medidas de luta contra a covid-19, segundo a televisão nacional.

A medida, que começou a vigorar às 00:00 horas de hoje, prolonga-se durante 14 dias e prevê, além de recolher obrigatório entre as 21:00 e as 05:00 (locais e GMT), a proibição de deslocações de Conacri para o interior do país, salvo por motivos considerados "excecionais", segundo o decreto governamental.

Esta decisão vem juntar-se a um conjunto de medidas anunciadas a 26 de março, incluindo a imposição do estado de emergência, o encerramento de fronteiras, o encerramento de escolas e locais de culto e a proibição de concentrações com mais de 20 pessoas.