Covid-19

O Governo de Macau disse hoje que em 15 dias transportou mais de 2.000 residentes que chegaram a Hong Kong para fazerem quarentena no território, numa altura em que as fronteiras das duas regiões semiautónomas estão praticamente encerradas.

No total, o Governo de Macau foi buscar 2.007 pessoas através do transporte institucionalizado para apoio aos residentes e assim fazerem quarentena de 14 dias no território, disse a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Inês Chan, em conferência de imprensa.

Hoje, no último dia acordado entre as duas regiões que permite o transporte de residentes, estão previstos chegarem 129 residentes de Macau através do aeroporto de Hong Kong, explicou Inês Chan.