Covid-19

Os utentes do lar Vida Nova, em Estarreja, onde se verificou a morte de uma idosa associada à covid-19, vão ser submetidos hoje a testes para saberem se estão infetados com o novo coronavírus, informou a autarquia.

"Atendendo ao dramatismo e à situação complicada, vamos ter hoje mesmo os testes feitos por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica que vem diretamente de Lisboa com 'kits' do Instituto Ricardo Jorge", disse à Lusa o presidente da Câmara de Estarreja, Diamantino Sabina.

O autarca referiu que esta ação será coordenada pela autoridade de saúde, adiantando que também está em vias de chegar ao lar uma médica de saúde pública e uma equipa de auxiliares da Segurança Social que deverão entrar ainda hoje em funcionamento.