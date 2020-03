Actualidade

A Comissão Europeia concedeu hoje o título de património europeu ao património cultural subaquático dos Açores, por, juntamente com outros nove sítios da União Europeia, ter tido um papel importante na história e cultura ou na construção europeias.

No caso do arquipélago dos Açores, Bruxelas destaca estar ligado "a diferentes aspetos da história e comércio europeus do século XVI ao XX".

A Comissão Europeia realça a rota da prata para a América do Sul, o mercado de escravos transatlântico, conflitos militares como a guerra da independência americana e as duas guerras mundiais, e ainda os navios que transportavam emigrantes da Europa para o continente americano.