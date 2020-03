Covid-19

A covid-19 atingiu "o coração" da economia italiana e provocará uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 10% no primeiro semestre do ano, segundo estimativas da patronal italiana Confindustria.

A organização industrial publicou hoje um relatório sobre a evolução da economia italiana em 2020 e 2021 no qual sublinha que "nunca antes na história da República se enfrentou uma crise de saúde, social e económica destas proporções".

No relatório é indicado que a queda estimada do PIB no segundo trimestre do ano será de cerca de 10% face ao valor final de 2019, quando se cifrava em 430.000 milhões de euros.