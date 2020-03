Covid-19

O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PDNU) alertou hoje que a pandemia da covid-19 ameaça atingir de forma desproporcionada os países em desenvolvimento, quer na saúde, quer na economia, antecipando perdas de 220 mil milhões de dólares.

"A crescente crise da covid-19 ameaça atingir desproporcionadamente os países em desenvolvimento, não apenas como uma crise de saúde a curto prazo, mas também como uma crise devastadora do ponto de vista económico e social nos próximos meses e anos", diz a agência da ONU.

"As perdas de rendimento podem exceder os 220 mil milhões de dólares", cerca de 200 mil milhões de euros, acrescenta-se no comunicado hoje difundido em Nova Iorque, no qual se aponta que "com cerca de 55% da população global sem acesso a proteção social, estas perdas vão reverberar nas sociedades, impactando a educação, os direitos humanos e, nos casos mais severos, a segurança básica alimentar e a nutrição".