Codiv-19

Os emigrantes portugueses em Andorra, que trabalham essencialmente na construção e na restauração, estão a ser fortemente afetados pelo fecho do comércio decretado pelo Governo e receiam uma onda de despedimentos, embora concordem com as medidas contra a codiv-19.

Há 35 anos em Andorra, país localizado entre França e Espanha e onde vivem 81.748 pessoas, das quais 11,3% são portugueses, António Cerqueira vive angustiado com o futuro do seu restaurante, que abriu há 24 anos.

Depois de ultrapassar a "grande crise" de 2008, o negócio até "ia muito bem". Mas depois chegou o novo coronavírus e o confinamento imposto pelo Governo que deixou em casa os quatro empregados, a quem o empresário português pagou o mês de trabalho.