Covid-19

O Governo pediu na segunda-feira à Comissão Europeia autorização para aprovar novas linhas de crédito, no valor global de 7.000 milhões de euros, para apoiar as empresas face à pandemia de covid-19, revelou hoje o ministro da Economia.

"Fizemos ontem [na segunda-feira] uma notificação à Comissão Europeia para poder aprovar novas linhas de crédito de 7.000 milhões de euros que, depois, o Estado irá gerindo à medida das necessidades", afirmou Pedro Siza Vieira em entrevista à TSF.

Esclarecendo que estas verbas "podem não ser lançados todas de uma vez", o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse que "há algumas áreas em que vai ser mais importante avançar", nomeadamente "o setor do comércio e serviços, muito afetado pelo encerramento que foi determinado depois do decreto do estado de emergência".