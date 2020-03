Covid-19

O Dubai vai injetar capital na companhia aérea Emirates para a ajudar a atravessar a crise causada pela pandemia de covid-19, que obrigou a transportadora a suspender os voos de passageiros.

A Emirates Airlines, com uma frota de 271 de aviões de grandes dimensões, é a maior companhia aérea do Médio Oriente e uma peça fundamental para a economia do Dubai e dos Emirados Árabes Unidos, em geral.

"O Governo do Dubai compromete-se a apoiar em pleno a Emirates neste momento crítico e vai injetar capitais na companhia", declarou o príncipe herdeiro do emirado, Hamdane ben Mohammed ben Rached Al-Maktoum, no Twitter.