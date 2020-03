Covid-19

O Grupo Rodoviária do Tejo, que assegura o transporte nos distritos de Leiria e de Santarém, anunciou hoje que avançará, a partir de quarta-feira, para 'lay-off', extensível à totalidade dos 750 trabalhadores das três empresas do grupo.

"Tendo em conta a redução de atividade e de receita da empresa e a total ausência de mecanismos que assegurem a sustentabilidade das empresas de transporte público de passageiros - medidas que consideramos que seriam menos 'pesadas' para o país do que as medidas que temos disponíveis -, a empresa informa que, em 01 de abril, avançará para a situação de 'lay-off', extensível à totalidade dos trabalhadores das três empresas do Grupo (750 trabalhadores)", anunciou, num comunicado, a transportadora.

O grupo integra as empresas Rodoviária do Tejo, Rodoviária do Lis e Rodoviária do Oeste, com atividade nos distritos de Leiria e de Santarém.