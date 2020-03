Covid-19

A plataforma de alojamento local Airbnb tem 250 milhões de dólares (cerca de 228 milhões de euros) para compensar os anfitriões pelas perdas por cancelamentos relacionados com a pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

De acordo com uma carta do presidente executivo da Airbnb, Brian Chesky, aos anfitriões, por cada cancelamento relacionado com a covid-19 com 'check-in' previsto para entre 14 de março e 31 de maio, a empresa devolverá 25% da taxa normal de cancelamento.

Com esta política, "os hóspedes com reservas feitas em ou antes de 14 de março poderão ainda cancelar e receber um reembolso normal ou crédito de viagem equivalente a 100% do que pagaram", de acordo com a empresa.