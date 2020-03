Covid-19

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) revelou hoje que alguns operadores de transporte de passageiros, rodoviários e ferroviários, comunicaram reduções na procura entre os 60% e os 90%, desde a implementação de medidas excecionais contra a covid-19.

Numa nota acerca da adaptação do setor dos transportes de passageiros no contexto da covid-19, a AMT revelou que, face às medidas excecionais para fazer face à pandemia, e tendo em conta as informações reportadas por alguns operadores de transporte, a procura nas ligações rodoviárias de longo curso "ter-se-á reduzido em cerca de 90%".

Ainda no setor rodoviário, de acordo com o balanço da AMT, no transporte urbano e intermunicipal ter-se-ão verificado reduções superiores a 60%, conforme as regiões.