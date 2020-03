Covid-19

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai reforçar em 250 milhões de euros cada leilão de médio e longo prazo em 2020, acelerando a execução dos financiamentos, foi hoje divulgado.

"No decorrer do ano, o IGCP irá aumentar o montante de emissão de Obrigações do Tesouro (OT), procedendo ao acréscimo de 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo", pode ler-se num documento que ajusta o programa em resposta ao acréscimo de financiamento necessário para 2020, causado pela pandemia da covid-19.

Nos próximos três meses, o IGCP "prevê emissões de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.250 a 1.500 milhões de euros por leilão", pode ler-se na nota.