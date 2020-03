Covid-19

O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, lamentou hoje um "possível mal-entendido" com o Governo Regional em torno das viagens para a região, valorizando a "forma exemplar" como se tem relacionado com o executivo.

Na segunda-feira, uma fonte do gabinete de Pedro Catarino manifestou à agência Lusa disponibilidade para considerar uma eventual proposta de limitação da entrada de passageiros na região, à semelhança do que acontece na Madeira, face à pandemia da covid-19.

A mesma fonte referiu que, até àquele momento, não havia sido feito qualquer pedido do Governo dos Açores neste sentido, no âmbito dos contactos entre ambas as partes.