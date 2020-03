Covid-19

As autoridades da Caxemira indiana começaram a descongestionar as suas prisões, que albergam centenas de caxemires acusados de ligações ao movimento separatista da disputada região, com receio de que o novo coronavírus se espalhe nos centros prisionais.

As autoridades de Jammu e Caxemira, que conta com 48 dos 1.251 casos de covid-19 detetados em toda a Índia, formaram uma "comissão de alto nível" para libertar temporariamente condenados e detidos que aguardam julgamento, disse à agência noticiosa espanhola EFE um funcionário local que não quis ser identificado.

"O comité analisará a categoria dos presos que serão libertados condicionalmente, tendo em conta a natureza do seu crime, o número de anos a que foram condenados", precisou.