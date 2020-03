Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou hoje que daqui a uma semana, dia 07, haverá uma nova reunião para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, na qual será apreciada a questão das escolas.

À saída da segunda reunião, promovida pelo Governo, e que juntou o primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, líderes partidários e parceiros sociais, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre já há uma decisão quanto às aulas presenciais retomarem ou não depois das férias da Páscoa.

"Para a semana haverá, no dia 7, uma outra reunião, tendo como preocupação essencial analisar os dados no passado, nomeadamente recente, e previsões eventuais para o futuro, tendo em conta a decisão a tomar pelo Governo no dia 09. Essa será matéria a apreciar de forma específica, concreta, na reunião do dia 07", disse apenas no final de uma reunião que durou cerca de quatro horas.