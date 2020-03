OE2020

O Orçamento do Estado de 2020 (OE2020) foi hoje publicado em Diário da República e vai entrar em vigor na quarta-feira, dia 01 de abril, tal como tinha antecipado o ministro das Finanças, Mário Centeno.

"A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação", pode ler-se no final das 192 páginas de legislação do OE2020 publicadas hoje em Diário da República, a que se juntam os Mapas anexos, as Grandes Opções do Plano e o Quadro plurianual de programação orçamental para os anos de 2020 a 2023.

Em 23 de março, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o Orçamento do Estado para 2020, mas avisou que "a sua aplicação vai ter de se ajustar ao novo contexto vivido" com a pandemia da covid-19.