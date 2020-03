Covid-19

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, considerou hoje que seria "um erro trágico" reagir com medidas de austeridade à crise provocada pela pandemia, defendendo que a solução passa antes por "apoiar o crescimento da economia".

"Tenho a profunda convicção de que a crise financeira de 2008/2010 teve um impacto muito negativo em muitos países europeus precisamente porque a forma que as autoridades encontraram de lidar com ela foi a austeridade. Acho que num contexto como este - em que temos uma crise que vem de fora, que se impõe às comunidades, aos governos e aos países e determina uma paragem tão abrupta da atividade económica - só se sai desta crise com uma grande capacidade de apoiar o crescimento da economia", sustentou o governante numa entrevista à TSF.

Para o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, "numa crise que tem esta natureza, esta origem e este impacto, pôr austeridade em cima de um travão que já vem de fora para a economia só pode agravar os problemas".